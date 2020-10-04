熱帶擾動目前距離台灣東方海面2000公里處，氣象局預估今天下半天到明天(5日)會增強為熱帶性低氣壓，移動相當緩慢，目前西太平洋環境有利其發展為颱風，大概明天至周三(7日)這段期間有機會成颱，但目前預報非常分歧，有3種可能路徑，其中一條將通過北部海面，在國慶連假期間影響北台灣天氣。

氣象局預報員陳伊秀指出，熱帶擾動關鍵在周三深夜至周四白天(7、8日)移動速度會加快，接近台灣東部海面800到1000公里，屆時看高壓的強弱有3種可能路徑，美軍模式的預測是高壓強，熱帶擾動往南掉，朝菲律賓方向移動，影響恆春、蘭嶼。

陳伊秀表示，也有預報顯示高壓沒那麼強，其路徑會通過琉球群島、台灣北部海面，若比較靠近台灣，10月9日、10日國慶連假期間會影響北部、宜蘭、花蓮天氣，若較遠則僅影響北部、宜蘭。

陳伊秀表示，最後一種可能路徑是高壓弱，使熱帶擾動會在10月7日、8日往北到日本，對台灣天氣沒有影響。

陳伊秀指出，目前各模式模擬預測非常分歧，更準確的路徑還是要等到周二(6日)熱帶擾動開始動起來再看會比較明確，國慶連假三天天氣是否受影響，將持續關注。

(中時新聞網)