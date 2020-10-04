海巡署第五岸巡隊小琉球安檢所3日傍晚7時接獲民眾報案指稱，有民眾在美人洞沙灘騷擾海龜，一名正義姐當場喝止「玩夠沒」，並提供一段錄製影片當作佐證，海巡人員循線追查，在島上燒烤店前找到嫌疑人，經完成偵訊後，全案依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。

小琉球遊客騷擾海龜事件再添一樁！海巡人員根據民眾提供的影像畫面，明顯看出一名男遊客有觸摸海龜情況，海巡人員根據影片線索，找到男子可能居住的民宿，經民宿業者指認後，於一燒烤店前找到騷擾海龜男子，隨即將人請回調查。

男子偵訊時辯稱，因擔心海龜擱淺，欲將海龜推入海中，但當時正義姐所提供的照片影像直接打臉說法，明顯有騷擾情形，全案仍依法函送屏檢偵辦。

海巡人員表示，小琉球是台灣著名保育類海龜棲息地，從小琉球交通船上播放的宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，屢次宣導民眾切勿違法觸摸、騷擾海龜，然事件仍層出不窮，光是今年小琉球地區已發生10起類似事件。

南部分署第五岸巡隊呼籲，面對野生動物應把握3不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

(中時 )