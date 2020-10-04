美國總統川普夫婦2日確診新冠肺炎，隔日台灣時間早上6點半首度透過影片露面，表示自己狀況良好並感謝大家支持；今台灣時間早上7點再度透過影片露面，狀況看來比前兩日好轉，更預言「我會回來」（I'll be back）。台灣網友則直言：「嗯，按照劇本走。」認為川普突染疫，狀況恐怕不單純。

川普在確診後隔日台灣時間早上6點半即露面，在僅18秒的影片稱自己狀況良好，並向支持他的大眾表達感謝：今日台灣時間早上7點再度透過影片露面，影片大大拉長到有4分3秒，身體狀況明顯比前一天好上許多，川普再一次稱自己狀況良好，並表示盼能早日重返崗位、誓言將全力抗疫，同時也預言「我會回來」。

川普醫療團隊今天表示，川普已經退燒，沒有呼吸困難，目前也不需氧氣供應，精神狀況良好，團隊對川普的進展十分滿意；至於川普何時能出院，目前尚未確定。另據美國ABC NEWS報導，白宮內部消息人士透露，川普2日上午曾經呼吸困難，甚至一度戴上呼吸器幫助呼吸。熟悉川普的消息人士說，「川普過去24小時的病情令人擔憂，接下來48小時至關重要」。

關於川普病情，台灣民眾看法兩極；部分人士認為恐怕「案情不單純」，甚至聯想起前總統陳水扁的「2顆子彈」事件。對此，台灣網友直言：「嗯，按照劇本走。」其他網友則表示：「我一直認為是假的」、「出來就變英雄了」、「這樣就能躲辯論又能賺聲量」、「搞悲情牌吧！」「台灣選舉向來超前部署，美國也來取經了」、「原來台美友好是好在這裡」。

(中時新聞網)