國1北向221公里發生小客車追撞事故占內車道，車流回堵3公里。（高公局提供）

北部易塞路段及尖峰時段。（高公局提供）

中部易塞路段及尖峰時段。（高公局提供）

南部易塞路段及尖峰時段。（高公局提供）

今天是四天中秋連假的最後一天，交通部高速公路局監控，截至4日上午11時，國道全線交通量為30.9百萬車公里，預估本日交通量為114百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道路況，除國5北向頭城-坪林路段於9時後逐漸車多致車速低於40公里外，西部國道大致正常。

國道路況預報達人許文瑜說，國道交通量自天亮後逐漸攀升，截至上午9時止，國道全線交通量為19.4百萬車公里，預估今天全天交通量為114百萬車公里；在國5方面，從清晨5時起，北向車流逐漸湧現，截至上午9時止，雪隧通過量為4953輛次，相較去年中秋三天連假增加10％；至於西部國道，白天時段交通量大致正常。

許文瑜預估，北部尖峰時段及路段，包含：國1北向新竹系統至湖口14-21時、國3北向關西至大湖15-19時、國5北向宜蘭至坪林9-20時；中部尖峰時段及路段，包含：國3北向大山至香山15-20時、國1北向西螺至埔鹽系統11-20時、國1北向南屯至后里14-20時、國3北向草屯至霧峰14-19時、國3北向竹山至中興13-19時；南部尖峰時段及路段，國10西向仁武至左營13-14時、國1北向大灣至台南15-20時。

高公局研判，下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段會有車多情形；建議用路人透過1968網站及App或收聽警廣，掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段。

另查，今日上午11時7分，國1北向307.4公里發生小客車追撞占用中內車道，車流回堵3公里；11時21分國1北向221公里發生小客車追撞事故占用內車道，車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

(中時 )