中秋連續假期適逢百貨周年慶開跑，全台包括新光三越、遠百等均開出紅盤，遠百估計連假、周慶促銷加上疫情趨緩，整體業績成長逾一成。

連假期間天氣晴朗溫暖，再加上疫情趨緩，遠百全台超強周年慶包括Top City台中大遠百啟動，遠百信義A13也即將在10月8日接棒，各業種大都表現亮麗，其中以精品、化妝品、家電等指標業種表現最好，有兩成以上的成長。

除了採購人潮，連假幾天餐廳、小吃人潮爆滿，指標性品牌候位長達一小時，餐廳座無虛席、一位難求。服飾類當中以男、童裝表現最佳，女裝則維持個位數成長，相較上半年仍屬亮眼表現。

遠百周年慶第三棒由新竹大遠百10月15日開跑，旋即Mega City板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百10月22日啟動，10月29日遠百寶慶、遠百花蓮、台南大遠百加入，11月12日由遠百板橋中山壓軸登場。今年周年慶遠百各分店在商品、回饋、活動三大方面規畫都是年度最大，在中秋連假、以及下周雙十連假挹注下，有望達標年增15%成長。

(工商 )