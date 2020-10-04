黃明志今年入圍第31屆金曲獎最佳男歌手與及最佳年度歌曲，是他第三度叩關金曲歌王，雖最後未能成功鍍金，但他仍心懷感激，謝謝台灣給予他很大的肯定，黃明志感性表示：「真的要感謝金曲獎評審對我的肯定，讓我入圍了那麼多次，感謝台灣這片土地能夠包容我的聲音，和我的每一種作品。」除了感謝世界各地粉絲的支持，也替自己打氣，「繼續努力寫歌做音樂，期待我的新作品」，並宣布將於11月22日在Legacy台北舉辦小型個唱。

繼入圍金曲獎後，黃明志近日再憑著電影《BABI/你是豬》的主題曲〈Happy Family〉，入圍第57屆金馬獎最佳原創電影歌曲，也是他首次入圍金馬獎；對此，黃明志坦言除了開心，其實心情也很複雜，原來〈Happy Family〉是由四個語言組成的粗口饒舌歌曲，因歌詞內容極其敏感，加上這部電影已被馬來西亞教育局盯上，如果現在把歌曲上傳到網路公開，黃明志一回家鄉馬來西亞可能又會被關起來，令他相當為難。

《BABI/你是豬》一個月前被告知入圍泰國國際電影節，以及ARFF環球國際電影節（柏林）， 這是一部講述馬來西亞一起發生在二十年前的校園種族暴動事件，黃明志將它拍攝出來的目的，就是要揭發這起被馬來西亞舊政府掩蓋的真相，希望馬來西亞各種族之間能夠打破種族政策的框架、團結一心。這部電影拍攝全程以秘密進行，也不會在馬來西亞上映，因此黃明志期盼能有機會能在台灣上映、讓大家看到；黃明志說：「希望有朝一日能夠憑著自己的作品入圍最佳電影或最佳導演等獎項，我會繼續努力拍出好的電影作品！」

黃明志昨開心出席金曲頒獎典禮。（翻攝黃明志臉書）

(中時 )