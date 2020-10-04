近日罷免團體宣布桃園市議員王浩宇的罷免案第二階段連署書數量已經達標，對此，王浩宇在臉書上宣布「將有重大決定」，這篇文發得信誓旦旦，但卻慘遭網友狠酸「甚麼決定？離開市政府去行政院報到嗎？」

罷免王浩宇臉書粉專2日PO出直播影片，在影片宣布，罷免王浩宇二階段連署書，31000份門檻「已經達標」，總部評估，因送中選會前會先篩選掉寫錯字、簡體字，因此會多收集15%，希望能在剩餘時間衝到36000-40000份之間。連署最後截止日為10月13日，在此之前4大連署站都會持續收件，並希望能於10月6日前達標。

對此，王浩宇3日在臉書回應，「有點累了。國民黨動員的罷免連署，如果達標後，我將做出一個對得起台灣的重要決定」，他表示，「自己不會放棄，如果放棄了，誰還會半夜監督路平、得罪瀝青廠商、守護路平？誰會得罪財團，也要守護環保、守護勞工權益？」。更強調，「中壢不會回到過去」。

而王浩宇的貼文被網友狂酸，直呼「潔西卡，難道妳要辭職不分區議員嗎？」、「又要跳槽到國民黨，跪求不要罷免嗎？跪求別再提農舍嗎？」、「就自己辭職，省些公帑」、「退出市議會，明天行政院報到」、「不用講對不對得起台灣，先談對不對得起你領國庫的薪水吧」。

(中時新聞網)