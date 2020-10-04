一名網友於臉書地方社團轉貼一篇貼文透露，疑似一名陳姓女導遊，屢次赴宜蘭礁溪抹茶山，走不動的團員就叫救護車前來載下山，甚至是怕集合時間來不及，也請求救護車，此舉，也令網友相當不滿。

網友在《宜蘭知識+》轉貼一則文，其內文寫下「請問各位山域先進，知不知道近期有一位女性導遊，帶礁溪抹茶山爬山行程，名字謮音為「陳小文」、「陳曉雯」的同音，今年連續多次指示其團員叫119救護車，但我們X溪消防分隊全隊出勤上山後，往往都只是團員覺得累走不動，甚至只是集合時間來不及，根本無需救護需要。」

一名網友於臉書地方社團爆料，某個導遊濫用救護車資源，遭網友撻伐。（圖／翻攝自地方臉書社團）

這名網友進一步表示，「詢問之下，得知此導遊在團員時間來不及回遊覽車的情況下，都會直接叫團員打119收護車，並要求只載到其遊覽車處，浪費醫療資源，若各位先進，聽聞此導遊領隊，能否協助給與小弟一些聯絡方式，我想跟她說，我們只有一部救護車。感激不盡。」

貼文曝光後，網友紛紛撻伐道「救護車是搶救性命的，不要浪費社會資源，公德無量」、「這導遊是智商很低嗎？」、「起底啦」、「使用者付費」、「幫高調，找出這位導遊」。由於今年疫情關係，國旅爆人潮，抹茶山也因此爆紅，至今救護案件增加不少，據宜蘭縣政府提供的數據顯示，去年僅4件，但今年卻已暴增至19件，消防局也呼籲民眾入山應考量自身體能，勿浪費救護能量。

(中時新聞網)