高雄市知名瑞豐夜市近來發生多起社會案件，是警方加強巡邏的治安熱點，左營分局希望結合民間業者力量，共同維護治安，與業者溝通協調，希望在瑞豐夜市設立貨櫃屋形式的「守望亭」，期盼因此對歹徒形成嚇阻作用。

左營分局偵查隊副隊長簡志宏表示，瑞豐夜市是高雄知名觀光夜市，人潮眾多相對治安狀況多，不僅便衣及制服警網都會巡邏，更希望藉由民間業者力量，配合警方共同維護治安。

不過簡志宏說，這只是分局的初步構想，目前尚未有結論，設置「守望亭」是基於守望相助，在於警民合作關係，初步已將構想傳達給業者，能不能成立還不知道。

簡志宏強調，左營瑞豐夜市因是知名觀光景點，只要發生竊案或各種糾紛等大小社會案件，就容易上新聞版面，令人產生治安不良的負面觀感，因此才會有規劃「守望亭」的構思。

他指出，由於夜市是民間營利，業者也有營利上考量，包括「守望亭」的設置地點、業者須聘保全人員、以及警力配置等，都是必須解決的問題，最主要是期待業者能夠自主加強管理及加強警方聯絡通報機制，在警民合作下，共同來維護治安、打擊犯罪，但這一切目前都還在研議討論中。

(中時 )