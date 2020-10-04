台海情勢升溫，國民黨立委吳斯懷指出，台灣多年沒有經歷戰火威脅，民眾很難感受戰場景況，因此他以九二一震災的狀況來舉例，災區慘狀大致可以模擬部分戰場景況，交通癱瘓、水電停供、通訊中斷、物資缺乏，國軍投入應戰，各地方政府自顧不暇，民眾只能自求多福，戰場景況如此，請問，政府準備好了嗎？人民準備好了嗎？

吳斯懷表示，美中關係持續緊繃，南海、台海周邊互秀肌肉，共機擾台頻次增加，兩岸情勢升溫，擦槍走火機率大增。外交部長吳釗燮說「目前沒有與美國建交打算、兩岸戰爭台灣自己面對，不寄望美國干預」，似乎是在釋放高層「避戰」的訊息，但台獨團體、綠營名嘴、網民依然持續向大陸叫囂對戰，擺出企圖一戰解恩仇的樣子。

吳斯懷指出，台灣多年沒有經歷戰火威脅，民眾很難感受戰場景況，因此他以「九二一地震」災區慘狀來模擬部分戰場景況，他當時擔任陸軍情報署署長，並全程參與救災，他還原當時災區以及救災之困難。

吳斯懷說，地震剛發生三、四天內，災區如同遭受敵人第一波攻擊，完全無法應變。交通癱瘓，許多災區形同孤島。通訊中斷，災情無法傳遞。水電停供，影響災民生存及夜間救災，持續時間過長，遇難屍體及腐爛食物可能引發疫病。物資缺乏，飲水、食物、醫療資源缺乏。搶救困難：軍隊第一天迅速投入，但因上述狀況導致災情不明，兵力派遣、機具調度非常困難，延宕搶救生命時機。

吳斯懷說，當時一直到3、4天後國軍全力投入兵力，災區才逐漸恢復指揮掌握。國軍派遣直升機空中偵察災情，運用特戰部隊徒步進入山區鄉村掌握災情；架設軍用通訊系統，開設中繼台，恢復通訊；搶通部分重要道路橋樑，以利搶救生命及人員物資輸送；統一調配物資，及時滿足災民需求；迅速處理遺體，避免產生疫病。

吳斯懷呼籲民眾深思，這只是當年中部災區的場景，中央政府、國軍及南北其他縣市災情較輕微，可以全力支援，尚需要幾天時間才能恢復掌握，應變搶救。

吳斯懷說，如果台海戰爭全面開打，損害必然遍及全國，國軍投入應戰，各地方政府自顧不暇，民眾只能自求多福。戰場景況如此，請問，政府準備好了嗎？人民準備好了嗎？在「不挑釁、不避戰、不畏戰、不卑躬屈膝」的原則下，避戰及慎戰應該是蔡政府的選項之一吧。

(中時 )