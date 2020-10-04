嘉義市民研究員「街區引動計畫」團隊，製作出「嘉藏美角」地圖。（嘉義市文化局提供）

「嘉藏美角」地圖精選老屋，標示特色路線，紀錄街區現有樣貌。（嘉義市文化局提供）

全台連鎖的知名影城「in89」即將營運，可望為文化路商圈帶來更多人潮車流，居民坦言憂心交通動線、停車、居家品質等問題，市府交通處長鄭君健表示，可利用民族國小地下停車場、舊燈會區停車場等外圍停車場。

in89豪華影城位於嘉義市民族路與成仁街口，嘉義市文化局委託市民研究員組成「街區引動計畫」團隊，實地走訪影城周邊街廓，製作出「嘉藏美角」地圖。

「嘉藏美角」地圖從市民視角「上南下北」的方向製圖，較貼近日常生活，底色是青蘋果綠，象徵街區內的青創力，店家精選有美學的老屋為主，標示出美食、美物及古美術等3條特色路線，紀錄街區現有樣貌。

研究員張伊珊說，團隊2個多月來走訪成仁街、康樂街、延平街和蘭井街等文化路商圈周邊10間店家及過溝里長林桂洲，當地居民期盼影城帶動商機，將文化路夜市的人潮引進延平街、蘭井街，卻又擔憂汽機車停放、街道車流動線等交通問題，希望能維持街區居民及商家的生態平衡。

鄭君健說，新生路舊燈會區、民族國小、康樂街、10月初啟用的東市場等外圍停車場都可利用，此外，今年底電動公車全面上路、公共自行車營運，舊燈會區停車場假日有免費接駁，約30分鐘1班次，民眾可多利用。

文化局表示，早期影劇產業全盛時期，嘉義市成仁街戲院林立，從南到北有國民、羅山及三山等3家戲院，「in89」嘉義豪華影城即國民戲院的舊址，是當時唯一由台灣人經營的戲院，日據時期稱為「南座」或稱「本島人劇場」，戲院建築於1998年3月28日發生火災燒毀。

(中時 )