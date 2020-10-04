民進黨政府執政後濫用特別預算、頻繁舉債，國民黨立委李貴敏今痛批完全不重視財政紀律，把問題留給下一代。李貴敏指出，110年度未償債務餘額竟高達6兆1千億元，相當於每個剛出生嬰兒就要背負近26萬國債，實在讓人傻眼。

李貴敏質疑，不管前瞻預算也好、特別預算也好，民進黨為所欲為，完全沒有財政紀律，花錢更不透明，結果把我們這一代製造的問題全留給下一代，這樣是對的嗎？這公平嗎？未來還有誰敢生小孩呢？

李貴敏表示，民進黨完全執政，卻出現財政支出失控、動搖國本的亂象。何以致之？因為民進黨從未面對問題、解決問題；從以前就是採用各種階級仇視、世代交替的藉口來轉移焦點。尤其我們不斷提醒，隨著疫情擴散，會出現經濟下滑、失業率攀升等衝擊，對內閣官員來說也是馬耳東風，從不檢討，任何質詢都是船過水無痕。時至今日，所謂產業「斷鏈」、「補鏈」問題也未見解決。台灣真能應付得來？

李貴敏認為，我們今天做的任何決定，真不能光從我們的角度來看，都要為台灣的將來考慮。過去台灣，政府強調節約，力求財政收支平衡，是全球模範生；關鍵在於任何施政絕對不能在沒有財政紀律下去做，特別是要看我們下一代能不能負擔得起。

李貴敏說，民進黨濫用特別預算成為常態，特別預算案大提特提，幾乎年年編列，毫不考慮成本效益，毫不警覺我們光是未受公債法所規範的潛藏性負債就已衝破15.8兆元。國家財務負擔這麼重，國債只增不減，有哪個家庭、哪個做父母的敢生？我們不希望看到台灣下一代的將來是到其他國家去當台勞輸出。

(中時 )