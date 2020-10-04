外型美麗又有知名度就一定會在演藝圈出道？那可不一定！大陸前國手張豆豆外型亮麗，皮膚白皙、五官清秀且身材修長纖細的她專長是藝術體操，之前在賽場上總是最吸睛的一個，而她退役後不意外收到演藝圈的邀約，只是張豆豆竟放棄，而是轉任教練帶領體操小幼苗前進。

前藝術體操國手張豆豆，擁有優美的身段與精緻五官，外型不輸線上女明星，出眾到被公認是「零死角女神」。來自山西太原的她，9歲進入體操世界，練了1年就在中國青少年錦標賽拿下個人全能第4名、彩帶單項第3名，優異資質讓她立即被國家隊延攬，成了培訓國手。

張豆豆因一張伸展筋骨的「挺胸照」爆紅。(翻攝自微博)

而讓張豆豆爆紅的，是她某次參加會議，時間實在太長，讓她忍不住起身伸展了筋骨，挺胸時的美麗畫面被拍下，在網路上被瘋傳，只是張豆豆的體育成績沒隨著長大而更上一層樓，因此她在21歲時選擇退役，迎接選手都必須面對的「第二人生」。

事實上張豆豆不當國手後，後路還是相當多的，相傳她不輸藝人的優秀外型條件，很受演藝圈相關人士青睞，一得知她退役，就有多方人馬來拜訪，希望邀約她入行當藝人，開出的條件很優渥，但都被張豆豆拒絕，如今她還留在體操界，只是換個方式，成為藝術體操的教練，經常在社群分享日常照，眾人還是能看見她美麗的身影穿梭在賽場上。

(中時新聞網)