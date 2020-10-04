1920年誕生於廣島的MAZDA，歷經不斷挑戰自我，淬鍊出傳承百年的技術底蘊與職人工藝；今年推出多款100周年紀念車款，我們開著曾創下最暢銷雙人座敞篷小跑車金氏世界紀錄的MAZDA MX-5，直闖國內首座，也可能是全球僅見的拆車夢工廠，進入兼容懷舊與未來感的場域，一探究竟。

位於台南永康區的「zero zero拆車夢工廠」原本是廢棄物回收場，業主大豐環保科技在此地進行廢棄車輛拆解、回收，為了讓更多人理解回收行業、傳達環保科技理念，與善用蒸汽龐克手法，傳達汽車極致工藝及機械美感的STEAM品牌創辦人徐正泰一拍即合，歷時超過1年，拆車夢工廠樣貌已成型，預計年底開放營運。

一艘艘汽車零件打造的太空船排列等待進入拆車夢工廠。（石智中攝）

拍攝那天，我們才到，徐正泰即熱情迎接，敞開展館大廳讓MAZDA MX-5直接駛入取景，並親自導覽整個場域的設計理念。他覺得過去為了傳達環保、回收觀念，大多是以生硬的科學理論與數據來表現，「但我們以回收創作方式，讓這些看似熟悉卻又獨特的作品，用美感來推動永續資源回收再利用的環保價值」，改變回收產業髒亂廢棄的刻板印象。

徐正泰表示，工業革命時期對現代人來說，是人類文明發展史上的萌芽起點，在一般人的認知裡，較耳熟的名詞是蒸氣機及機械化的發明，啟動人類的工業發展，其實這時期的藝術及人文發展能量，完全不亞於工業發展的成就。拆車夢工廠即藉由蒸汽龐克手法，表達汽車工藝及機械美感的主題，除了在物件上的直覺式呈現效果外，更希望將深層的人文與藝術置入其中，讓這些人類偉大的成就得以延續。

不過，徐正泰希望能打破一般教條式的展現手法，而是採用回收藝術方式，將這些回收材料用創意及藝術方式表達，看似熟悉、卻又獨特，他解釋，這在手法上稱為解構主義，「一般生活上我們會這樣子分類，例如可回收或不可回收，PET、PPT聚酯纖維等等，但在這個場域當中，我們賦予印象中的垃圾或回收物件新的生命力，改變回收物舊有的髒亂廢棄印象，將美好畫面呈現眼前，進而體驗藝術的美好。

徐正泰說，希望來到拆車夢工廠的民眾，就像是進入一座星際太空船轉運站，在入口辦理Check in手續後，經過時空轉換的通道，來到欲前往的星球候機室，在候機室的通道間，就會看見古往今來的各式太空船停泊在空港，載運接駁往返各星球的時光旅客，展開一場知識性、娛樂性、挑戰性與藝術性的探險之旅。

STEAM品牌創辦人徐正泰（左起）帶領沈峻丞、陳泰源、郭亭君、陳泓儒拆車夢工廠團隊，藉由回收藝術方式傳達業主大豐環保科技的經營理念。（石智中攝）

僅管拆車夢工廠提供參觀、飲食、教學和購物等各個環節，但最有趣的是，這裡還是一座功能完整的拆車工廠，民眾將觀賞到一台廢棄車輛是如何被拆解、分類、再回收的過程，實際感受拆車時隆隆的聲響、低頻的震動。徐正泰笑說，未來也歡迎顧客把車送來拆解，甚至不排除讓顧客親自操作怪手，體驗強力拆除的震撼。

這次我們所開的MAZDA 100週年紀念車MAZDA MX-5正好是個強烈對比，是一家車廠歷經百年淬煉而來的造車工藝結晶，車身採躍雪白外觀車色，內裝及軟篷則以蘊含日式優雅風範的酒韻紅呈現。同時推出的MAZDA 100週年紀念車款共推出MAZDA3五門、MAZDA CX-30與MAZDA MX-5 RF一共四種選擇。

MAZDA在100年前由創辦人松田重次郎在廣島創立，因對汽車懷抱無比熱愛與堅定信念，在百年歷史裡，持續推出許多膾炙人口、令車迷津津樂道的經典車款，例如:：R360 Coupe、Familia、Cosmo Sport、Capella、Savanna RX-7、MX-5等，以及創下首家日本車廠奪得利曼大賽冠軍的MAZDA 787B。

富有廣島挑戰者精神的MAZDA堅持挑戰自我、顛覆創新，精心鑽研其他汽車廠商無法實現的獨特專業技術，催化轉子引擎的誕生，更研發出可降低油耗並提升駕馭樂趣的SKYACTIV TECHNOLOGY全新動能科技，打造宛若日式精品般絕美魂動設計，提供消費者「人馬一体」的極致駕馭體驗。

MAZDA 100週年紀念車款設計靈感取自MAZDA於1960年上市的首款四輪乘用車MAZDA R360 Coupe，它不但是第一台配備自排變速箱、4行程V型引擎的車輛，車身大量採用鋁合金材料，以及單體式車身結構，以達到結構強、質量輕的目的，當年更以日幣30萬元價格切入平價市場，成功取得高達64.8%同級市占率，更帶動日本社會全民用車時代提早來臨。

MAZDA MX-5車身與內裝等多處細節也融入100週年紀念的設計元素，例如車身鑲嵌「1920-2020」字樣的專屬紀念銘版，輪圈蓋飾以100週年紀念廠徽，座椅頭枕也印上100週年紀念廠徽。此外，MAZDA更為車主打造100週年紀念廠徽鑰匙式樣，每個細微之處都凸顯紀念車款的獨特意義。

MAZDA 100週年紀念車款設計靈感取自MAZDA首款四輪乘用車R360 Coupe，1960年上市時，以當時前衛設計及獨家技術，一推出就造成轟動。（MAZDA提供）

拆車夢工廠太空轉運站。（陳大任攝）

拆車夢工廠有如一座星際太空船轉運站，機器人門房安置在入口處迎賓。（石智中攝）

太空船已下錨停泊在拆車夢工廠。（陳大任攝）

廢棄汽車零件世界地圖。（陳大任攝）

拆車夢工廠以模型板的概念重組拆車零件。（石智中攝）

拆車夢工廠設有教室，教導各式回收再利用的知識，民眾可攜帶自己的舊物或想保存的物品前往，製作塑料封製的紙鎮，如圖為電路板、泡麵和樹葉。（石智中攝）

「大岩狩獵車 TAYAL Shooting Brake」作者黃新斌Abin以十九世紀英國貴族用來載運工具及獵物的獵裝車（Sooting Brake）為概念，結合台灣原住民狩獵意象如泰雅風格圖騰塗裝、番刀造型排檔桿等元素，打造出2輪獵裝車。（陳大任攝）

MAZDA MX-5曾創下最暢銷雙人座敞篷小跑車金氏世界紀錄。（石智中攝）

MAZDA MX-5座艙採取紅、黑配色，並以白色縫線傳達MAZDA精緻的做工。（石智中攝）

MAZDA MX-5多功能方向盤以皮質包覆，有很好的握感。（石智中攝）

MAZDA MX-5配置6速手排檔變速箱，檔位行程短且清晰。（石智中攝）

MAZDA MX-5座椅頭枕印有100週年紀念廠徽，並內藏BOSE喇叭。（石智中攝）

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