民進黨立委高嘉瑜愛唱歌一事眾所皆知，出席活動經常被民眾拱要唱歌，《隱形的翅膀》更成為她的代表作，不過別具特色的歌藝也被封為「港湖胖虎」。對此，時事評論員「宅神」朱學恒忍不住想買消音器，堵住高嘉瑜的嘴。

第31屆金曲獎昨（3）日在台北流行音樂中心（北流）舉行，民進黨立委高嘉瑜也在現場打卡，表示「我在南港北流金曲獎頒獎典禮，恭喜最佳樂團—滅火器，今天是屬於音樂人的一天，相信自己有上台的一天。」

一聽到高嘉瑜要唱歌，目標還是金曲獎，朱學恒在臉書PO出「消音高歌器」商品截圖，表示「本來想要送個這智障商品給高嘉瑜，堵住她的嘴讓她不要再隱形的翅膀」，沒想到一個要1500元，讓他直呼「高嘉瑜真的不值得我花這麼多錢開嘲諷，請你自己花錢買」。

文章也釣出高嘉瑜，留言表示「我需要的是擴音器」，並附上翻白眼的表情符號。其他網友則說，「現在的立委，都是搞笑藝人了嗎？」「要堵住她的嘴這算便宜了」「花1500拯救天下蒼生～划算啊！」「我看她蠻努力在練歌的，至少我聽得出來」。

(中時新聞網)