MQ-9「死神」（Reaper）無人機

盛傳美軍最近出動MQ-9「死神」（Reaper）無人機，以中方為假想目標，首度在太平洋上進行戰術訓練，打擊海上目標。而中國大陸軍事分析家說，解放軍面對美國的無人機隊攻勢，最有效的反擊，就是攻打美方的無人機基地，並摧毀整個機隊。

據《南華早報》（South China Morning Post）3日報導，無人機是現代戰爭中的高科技武器之一，由於體型小，能在低空運作，因此難以偵測。軍事觀察家說，最有效的反制方式，或許就是起碼擊落無人敵機，利用從殘骸搜集到的資料，判斷它從甚麼地方起飛，接著炸毀基地內剩餘的無人機。然而，這可能導致中美緊張迅速升高。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，一旦解放軍擊落美方無人機，就能搜集資料，找出基地的位置。而最有效的反制手段，就是炸掉基地，摧毀整個機隊。而他會做出這評估，是在回應美國《空軍》（Air Force）雜誌報導，MQ-9「死神」無人機9月在加州進行模擬南海島礁攻擊演訓。

而《環球時報》社評指出，美方MQ-9機隊人員制服上的臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影，而剪影上疊加著MQ-9無人機，還透過《空軍》雜誌公開相關圖片，這是極囂張的挑釁。

MQ-9「死神」（Reaper）無人機升級軟體 搭載8枚AGM-114「地獄火」飛彈巡航

自從新冠肺炎疫情今年初大流行以來，美軍就出動轟炸機，偵察機和「全球鷹」（Global Hawk）無人機加強巡航南海。而這引發北京關注，認為華府可能部署MQ-9之類的無人機，攻擊中方在南沙群島的設施。

MQ-9是第一款續航力超過40小時的無人機，翼展達24米，曾在中東執行斬首任務，1月炸死了伊朗第二號人物，也就是聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。美國空軍第29攻擊中隊指揮官戴維斯（Brian Davis）說，MQ-9不會再綁在大型前沿基地，或是美國大陸的基地，而能在如南海等地派上用場。

中國大陸軍事專家說，多數解放軍無人機都無法反擊MQ-9，可是一旦美國無人機進入中方領空，北京可以部署戰機。而周晨明說，中方只有翼龍II和彩虹-5兩款攻擊無人機能還擊MQ-9。據說在利比亞內戰中，翼龍II無人機獵殺了約16架土耳其「拜拉克塔」（Bayraktar）TB2無人機。軍事專家認為，這是首場考驗無人機的戰爭。

不過，周晨明指出，由於這兩款無人機的發動機較差，因此續航力和酬載量大約只有美國無人機的2/3。相對的，他強調，翼龍II的價格還不到MQ-9的一半，解放軍還擊的另一種方式，就是運用「無人機蜂群戰術」。

(中時新聞網)