國旅發威，水上遊樂風氣盛，今年日月潭立式划槳活動相當熱門，不少業者投入市場，但竟有業者帶著遊客，違規划到遊艇航行水域進去，相當風險！日月潭風景管理處表示，已經加強稽查，若勸導不聽，依法可開罰新台幣5萬元。

由於日月潭水域有觀光艇行經，且為台電公司進出水口，大部分水域嚴禁民眾遊憩，目前僅開放月牙灣、盤石及朝霧水域可以從事水上活動。

日管處表示，近期與台電、南投縣政府於清晨進行突襲聯合稽查，當場查到遊客越界到玄光碼頭玩划槳，其餘遊客看見稽查也都鳥獸散，由於遊客是第一次到此遊玩，因此先行勸導，並告誡業者不得帶旅客擅闖水域。

現已盤點潭區合法立式划槳業者，針對是否有救生員資格、有無替遊客投保，以及營利事業登記證等做檢核。如符合規定，將會在網站公告，有不完備者，會輔導並要求改善，不願配合則會送南投縣政府相關單位查處。若再有業者不遵守法令，擅闖非許可水域會強力稽查、累計裁罰，嚴格杜絕不法。

立槳業者帶遊客擅闖遊艇航行水域與景點地標合照，已經違反水域遊憩活動管理辦法，將依《發展觀光條例》第60條規定，在未經允許的水域從事遊憩活動：自由行遊客開罰1至5萬元罰緩、業者則可開出3至15萬的罰緩，若不慎於水中、水上遊玩發生意外，後果更是不堪設想。

(中時 )