大陸河南濮陽一馬戲團在婁昌湖演出時，一隻正在表演的200公斤黑熊竟突然失控，爆衝撲倒馴獸師，並瘋狂嘶咬不放，直到在場工作人員趕來施救，才成功救下馴獸師。

據陸媒綜合報導，河南濮陽一馬戲團2日在表演，突然發生事故，表演台上的黑熊突然暴衝撲倒馴獸師，雖然在場工作人員趕緊上來搭救，但黑熊仍然壓住馴獸師瘋狂嘶咬。

此時，3名工作人員拿出鐵棍等工具狠打黑熊頭部、背部和腹部，但黑熊死不肯放馴獸師，依舊猛咬，直到被工作人員打到痛到受不了，才倒地哀嚎，放開馴獸師。

馴獸師救出後，趕緊送醫治療，所幸並無大礙。對此濮陽縣清河頭鄉政府表示，所幸當晚沒有觀眾受傷，而該馬戲團也已停止演出。

此事也在大陸網路上掀起熱議，停止動物表演的呼聲再度四起，許多網友表示，「虐待動物」、「黑熊真可憐」、「停止動物表演」、「不知平日是否遭虐待了，否則它為何要這樣？我和家人是不會看馬戲的，因為人雖然快樂了，但動物們快樂嗎？」、「所有的動物表演我都不會看，因為就是不舒服。包括海洋館」。

(中時新聞網)