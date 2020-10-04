台南市新市區成功街凌晨4時58分傳出槍擊案，兩名男子疑似談判破局，25歲張姓男子左胸中彈，被送至安南醫院開刀搶救，目前仍在治療觀察中。開槍後逃逸的28歲吳姓男子，早上近10點多已被善化警方逮捕帶回警局偵訊，吳男坦承犯行，全案依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

據了解，開槍的吳姓男子與張姓男子為舊識，是國中學長、學弟關係，3日晚間張男及吳男到朋友家中烤肉，過程中兩人也都有喝酒，酒過三巡後，吳男與張男卻發生口角，進而扭打，吳男還扯破張男的上衣，兩人在現場友人的勸阻下才分別離去。

台南市新市區凌晨發生槍擊案，吳姓男子與張男巷口談判，一言不合連開3槍，其中1槍擊中張男左胸。（劉秀芬攝）

台南市新市區凌晨發生槍擊案，開槍的吳姓男子早上近10點已被善化警方逮捕。（台南市善化警分局提供／劉秀芬台南傳真）

吳男載著兒子返家愈想愈氣，半夜帶著槍枝開車到張男新市區住處，打電話叫張男出來巷口談判，但兩人講沒兩句，吳男就拿出手槍朝張男的胸前連開3槍，其中1槍擊中張男的左胸上方，1槍卡彈未擊出，1槍子彈掉落在地上。

張男的親友聽到槍響後外出查看，發現張男中彈，立即自行將他送往安南醫院搶救，經醫院開刀治療後暫無生命危險，現正住院觀察中。

警方接獲報案後，迅速掌握吳男行蹤，上午9點半動員警力在吳男新市租屋處將其逮捕，現場起獲非制式槍支1支及彈匣1個，全案於案發後4小時餘順利抓到開槍嫌犯，宣告偵破。

(中時 )