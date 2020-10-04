立法院預計下周2送出修憲委員會名單提報立法院會，一旦通過，委員會將正式成立。立院秘書長林志嘉今日表示，立法院長游錫堃會在雙十連假後徵詢朝野意見，討論修憲委員會開會日期。

修憲委員會是由立委113人中選出39人，按政黨比例分配，民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時力1人。但日前民進黨讓出2席，給友好的無黨立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟。

修憲委員會召委共5人，按照政黨比例，如無意外，將是綠3藍2。民進黨立委鍾佳濱日前表示，民進黨團已推派自己、周春米、管碧玲出任召委，國民黨總召林為洲說，自己和鄭麗文、李貴敏都有意願，會在討論後依民主程序產生國民黨的2席召委。

依照《立法院修憲委會組織規程》等規定，召委負責排定議程、擔任委員會主席。此外，委員會會議需達3分之1以上出席，議決需有出席委員2分之1同意。

目前相關修憲提案，包括「公民權下修至18歲」、「廢除考試院、監察院」、民進立委陳亭妃近日提出的「邁向正常國家化」等等。林志嘉表示，有關修憲委員會第一次開會時程，會盡快處理。

(中時 )