新竹市公共建設再獲國際肯定！2020日本國際級設計大獎Good Design Award近日公布全球設計得獎名單，新竹市政府的「動物園再生計畫」與「隆恩圳景觀工程」，在全球4769件作品中脫穎而出獲設計大獎。

市府指出，已有63年歷史的日本「GOOD DESIGN AWARD」，與德國IF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎同為全球認可的指標性設計大獎。

新竹市「動物園再生計畫」近日獲2020日本國際級設計大獎Good Design Award全球設計大獎。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市「動物園再生計畫」近日獲2020日本國際級設計大獎Good Design Award全球設計大獎。（陳育賢攝）

日本「GOOD DESIGN AWARD」每年由日本通商產業省（商業部）以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度）」，選出百大優選。

市長林智堅表示，新竹市政府近年以美學投入公共建設，打造市民優質生活環境，新竹市公共建設設計力備受國際肯定，今年7月微笑水岸計畫才剛獲得建築界奧斯卡「全球卓越建設獎」銀獎。

這次再以「動物園再生計畫」與「隆恩圳景觀工程」獲得日本「GOOD DESIGN AWARD 」肯定，刷新新竹市公共建設獲獎記錄。未來將繼續提升新竹市民生活環境，讓市民擁有光榮感與幸福感。

市府行政處表示，「隆恩圳景觀工程」是「步行城市」計畫重要的一環，由知名建築師黃聲遠操刀，用古圳水道與沿岸的老樹群，分段設計高架綠地、樹林以及公園，並串連南北向中央公園、三民公園等，將隆恩圳周邊打造成為770公尺長、市中心最適合親子同遊的超大都市綠廊。

「動物園再生計畫」則是由建築師邱文傑規畫設計，以開放空間、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹、塑造生命教育場域為理念，重新開幕動物園假日有6000到8000人造訪，平日有2000至3000人次，而過去的老動物園1年才40萬人次。

(中時 )