台海緊張關係升溫，是否恢復徵兵制又成為討論議題，最新民調指出，目前有66.6％民眾支持台灣恢復徵兵制，更有52.0％支持在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制。

此調查為《ETtoday新聞雲》於2020年9月30日至10月1日進行，在交叉分析中發現有趣的矛盾現象，當問到「自己或家人要上戰場時」，18、19歲年齡層的民眾有高達96.3％願意，居所有年齡層最高，但同時被問到是否支持恢復徵兵制，卻只有12.5％支持，高達87.0％不支持，出現相當矛盾的心理狀態，既最願意上戰場，卻又高度反對徵兵。

另外一個有趣現象出現在下一個年齡層，同樣是「自己或家人要上戰場時」，20至29歲的年齡層僅26.1％願意，是所有年齡最低，並有高達66.5％表達不願意，也是所有年齡最高；對於徵兵制，則有57.8％表示同意。僅僅不到幾歲的差距，對於戰爭的感受卻差距有如雲霄飛車般變化。

該分析指出，從上戰場到徵兵制兵支持度的交叉結果可發現，不同年齡層存在「意識形態」以及「務實心理」共存的複雜情緒，因而衍生出「雙重標準」的矛盾結果。對於18~19歲的族群而言，個人「意識形態」存在賭一把的心境，所以表態若兩岸發生戰爭，願意自己或讓自己家人上戰場，然而面臨徵兵制的問題時，則「務實心理」超越「意識形態」，強烈表示反對立場。

相反地，已經過了徴兵制的20~29歲族群，「意識形態」讓他們支持徴兵制的比例高於不支持的比例，但是「務實心理」讓這些族群強烈反對上戰場（66.5％），因為這個年齡層的族群，是最有可能第一批要上戰場的人。

分析指出，對於40歲以上的族群，因為已經是不可能再去當後備役的年齡層，所以「務實心理」讓這些族群表態支持徵兵制的比例高於20~39歲族群，而「意識形態」讓這些族群表態願意上戰場的比例高於20~39歲族群。

(中時 )