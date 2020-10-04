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美國總統川普近日宣布確診新冠肺炎，引發國際譁然，美國總統大選在即，突然發生這個事件讓許多人都感到相當意外，而川普的選情也跌入低谷，美國多地的民調都出現川普的支持度遭到拜登拉開的趨勢。

美國總統大選的話題在台灣的論壇上也有許多人在討論，特別是這次大選中，許多人都認為民進黨陣營已經壓寶川普將順利連任，如今川普選情因為確診消息爆發，後勢令人堪憂。

但對於「川普在搖擺州的民調輸給拜登」這個說法，許多「覺青網友」卻急忙幫川普講話，直呼「四年前民調輸希拉蕊更多，這不算甚麼」，但卻遭人點破這群人說來說去都只有這句話，「是不是因為押錯寶，現在慌得不得了啊？」

該說法引起討論，紛紛回文表示「放心，他們很會轉彎的」、「當年覺青都是希粉轉川粉，再轉回來不是難事」、「蠻無聊的，誰當選台灣都是夾縫生存」、「人一綠腦就殘，坐等覺青崩潰川粉消失」、「現在一堆綠共到處扣別人挺拜登舔共，笑死」。

(中時新聞網)