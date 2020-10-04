台中軌道運輸進屯區時程及規劃牛步化？市議員林德宇4日為屯區交通建設請命，他說屯區的捷運路網規畫實在太慢，交通局應盡快將機場捷運橘線進大里的可行性研究報告送進市議會審查，否則進度只會一再的延宕。台中市政府交通局長葉昭甫明指出，目前規劃採用高架方式進行。

林德宇指出，捷運綠線將在年底通車，每個屯區的議員都在大聲疾呼，希望軌道運輸進屯區的時程能夠加快。今年6月交通局已在大里、大雅、北區等地開了機場捷運橘線說明會，卻遲遲未送進市議會審查；若再不送到議會，那機捷橘線就會成為空中樓閣永遠蓋不出來。

葉昭甫表示，目前顧問公司正在針對說明會蒐集的的相關意見，進行修正可行性研究案，待完成後就會趕快報市議會審議。

林德宇認為，原先規畫的大平霧捷運，目前被市府改為分兩階段規劃，第一階段是藍線延伸至太平，第二階段則是紫線環狀線；但廣大的屯區鄉親都還不清楚目前的規劃？究竟紫線環狀線要採取什麼樣的方式，是地下、高架還是輕軌？市府應該說清楚、講明白。

交通局長葉昭甫強調，大平霧路線未來會跟綠線成環狀處理，考慮到機電系統的相容性等，規劃是以順接高架方式進行。

(中時 )