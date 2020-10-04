中信兄弟昨晚1分之差敗給富邦悍將，不過其實9局上半有逆轉機會，詹子賢在平手局面敲出深遠飛球，眼看就要過牆，但被風吹回後打在牆邊，外野小球迷伸出手套後彈到場外，裁判認定是二壘打，小球迷的行為引發爭議，詹子賢今日賽前特地強調真的沒有怪他，「怕造成他的陰影，我還想幫他簽名，但擔心他不喜歡我。」

昨晚9局上周思齊敲出追平轟後，下一棒詹子賢差點背靠背開轟，「一打出去我就覺得是全壘打，如果沒風搞不好還會出大牆，結果風把球吹回來，我看影片也覺得最後不會過牆，都是命啦！」

不過當時外野小球迷伸出手套接球這動作，卻在賽後引發爭議，其他球迷認為此舉相當不適當，影響了比賽結果，詹子賢出面喊話自己真的沒有怪小球迷，「小朋友就是童真，看到球一定會想去接，我小時候也沒這麼懂事啊，是我的話搞不好還會爬牆伸手去接，怎麼怪他？要怪我自己重量做得不夠多。」

詹子賢不責怪球迷之外，還反過來稱讚他，「他很厲害欸，都不會怕球，搞不好是棒球隊的！」詹子賢擔心網路上的責怪聲浪會造成小球迷陰影，「歡迎他常來看球，看影片他嘴嘟嘟也很可愛啊，還想幫小球迷簽名，但又想我不是他喜歡的球員怎麼辦。」

昨晚錯過英雄機會，詹子賢也無奈表示最近運氣有點不好，「我上周才回台南拜過千歲爺，他是我小時候認的乾爸，現在還隨身帶護身符，但打球是自己的命啦，求心安的，不能什麼都靠神明，我又不是神之子！」詹子賢說其實最近手感還不錯，接下來就照自己感覺走。

(中時 )