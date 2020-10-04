台中港關連工業區是全國容積率最低的工業區，相較其他縣市工業區、都市計畫外的丁種建築用地更低，41年來建蔽率僅70％、容積率150％極不合理；市議員陳廷秀4日為民請命，建議政府應提高容積率至210％以上，解決工業區用地需求及建設各項公共設施。台中市政府都發局強調，將列入台中港特定區細部計畫通盤檢討。

台中港關連工業區是當年配合政府10大建設之一台中港港埠營運設立，工業區土地是台中港開港時抽海砂填土而成，屬於一般綜合性工業區，原本預定開發面積為560公頃，分3期進行；目前僅於1979年10月完成第一期面積143公頃，因建蔽率、容積率低，目前進駐廠商僅103家。

關連工業區內到處可見出售廠房的廣告，顯示工業區容積率偏低等因素，造成廠商經營不善、選擇出走！（陳世宗攝）

關連工業區內到處可見出租廠房的廣告，顯示工業區容積率偏低等因素，造成廠商經營不善、選擇出走！（陳世宗攝）

陳廷秀指出，關連工業區容積調整過於嚴苛極不合理，相關條件不明變成流於形式，嚴重阻礙地方產業經濟發展及浪費土地利用；鄰近台中港加工出口區容積率達300％、台中工業區210％、幼獅工業區210％、大里工業區210％和都市計畫外丁種建築用地300％做比較，顯示關連工業區容積率過於偏低。

陳廷秀為民請命說，同為特定區的林口特定區，已於2016年7月公告容積率調整為210％以上，關連工業區因長期受到漠視，面對台商鮭魚返鄉工業用地需求倍增，政府應儘速調整不合理現況；積極開發建設區內公共設施、汙水處理相關設備、交通道路建設，解決相關設廠及環境影響等燃眉之急。

市議員陳廷秀為民請命，爭取容積率150％提高到210％以上，何時得以實施？（陳世宗攝）

都發局指出，針對關連工業區容積修正放寬，因涉及土管修正應於辦理細部計畫通盤檢討辦理，該局目前正辦理台中港特定區主要計畫及細部計畫分離規劃作業；關連工業區容積率調升限制放寬未來將納入研議，台中港特定區計畫主細計分離作業預計2022年提出規劃草案。

(中時 )