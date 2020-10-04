9m88以專輯《平庸之上》入圍本屆金曲獎最佳新人、最佳年度歌曲及最佳單曲製作人3獎項，得獎名單3日揭曉，她對於此次無法順利奪得一金，沈澱12小時後今中午發文感謝大家支持，落淚發感表自己的「未得獎感言」，謝謝歌迷「8粉」在那麼多的音樂當中選擇了她，「真的超級浪漫！希望你們為自己的選擇感到很驕傲，我不是偶像，也不懂怎樣讓人傾心注目，但你們總是跟我說『88做妳自己就好，就是喜歡這樣的妳』，我實在超級幸福，謝謝你們感受到我的真誠，謝謝你們用同樣的誠摯對待我」，坦言自己此刻「邊哭邊打字」。

9m88表示在音樂路上自己真的很幸運，「沒有算命過的藝名，也沒有經紀唱片公司，爵士寶貝就是一個multi-tasking的小團隊。一路上得到的機會也是超展開的在發酵，我們做了很多人不肯做、沒想過要做的事情，但卻可以茁壯的發展著」；她坦言昨天沒機會上台致詞，有幾個片段在台下時，其實心中思索著「我是不是哪裡做不夠好？要Sold out幾場秀、要參加過多少國際演出、要跨界多少合作、要勇於做出多少舒適圈外的事才能得獎」？此刻平常內心惡魔最愛出來打壓她，沒想到這次竟是天使整隻超巨大站在自己身旁說「沒有，妳做得真的很好」。

9m88也感謝家人不只支持、還是她最大的粉絲，「我很傲嬌但我非常愛你們，謝謝從小到大聽我唱歌也相信我的朋友。回想這幾年來，自己和經紀人從什麼都不懂開始，一步步穩紮穩打，「我們倆做的事情可以囊括一個部門。一起闖蕩大小關卡，她（經紀人）的實力也不在話下，我知道這次金曲妳是最期待興奮的那個，在典禮進廣告時妳跑來抱住我大哭，我還跟妳說不行啦！我還不能讓妝花，以前妳說我好我都不相信，這次我真的聽進去了」；她最後為打完金曲獎一仗下了完美註解：「一顆明星，不可思議。你也是星，不可一世。若雲霧遮住妳的光芒又怎樣？整片天都等待妳閃亮！」同時替自己打氣，「謝謝妳給我的能量，我會繼續活出妳」。

9m88昨為金曲典禮表演。（台視提供）

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