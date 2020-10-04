天熱綁個馬尾消暑，怎麼發現馬尾似乎變小了，要不就是洗髮時落髮一大把，看得人膽戰心驚。皮膚科醫師說，不要以為禿頭是男性的專利，女性也會有落髮危機，有雄性禿家族史、抽菸或血糖過高的女性尤需小心，她並提醒患者，平時可用5種方法保養，好好保護髮絲，就可有效減少落髮的煩惱。

恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻在臉書上表示，俗稱雄性禿的型態性落髮，會讓女性頭頂至前額部位的頭髮越來越細，落髮的情形是漸進式的落髮，並非突然在一兩個月之間大量的落髮，它好發於有雄性禿家族史、抽菸或血糖過高的女性。和罹患型態禿的男性相比，有女性型態性落髮的患者會心情沮喪、影響工作及睡眠的比例更高。

王綺嫻指出，女性罹患雄性禿，一般是用外用生髮藥水及口服藥物治療，而以低能量雷射照射頭頂至前額部位也是選擇之一。她說，患者通常還會關心平常要怎麼保養，才可以保住珍貴的頭髮。她建議以下5點供保養參考。

一、減少染燙的頻率，染燙的溫度及使用的化學產品，多少會傷害髮質及增加落髮或斷髮的機會。

二、頭髮潮濕的時候，梳理頭髮建議動作輕柔及使用寬齒的梳子。避免過度用力梳理糾結的頭髮，以免造成斷髮及落髮。

三、維持正常的飲食。頭髮的組成，有九成為角質蛋白，蛋白質含量不足及過度限制卡路里的飲食，會導致頭髮的營養不足，造成落髮。鐵、鋅以及生物素(Biotin)的攝取不足，也會導致落髮。

四、減少紫外線對頭皮的傷害。每周大於十六小時的紫外線的暴露，會讓頭髮變得乾燥、脆化以及容易斷裂。

五、戒菸及減重。體重過重以及抽菸的型態禿患者，落髮的速度比較快。抽菸會影響頭皮皮膚的血液循環，導致頭髮明顯變細。研究也指出，有抽菸習慣的人發生型態禿的機率增加、開始落髮的年齡下降以及嚴重度也會加劇。

(中時新聞網)