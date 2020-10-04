美東龍頭光芒與豪門洋基將於6日開打區分系列賽，兩軍借用聖地牙哥教士隊主場Petco Park比賽，在這之前他們住在附近的飯店，不巧就是同一家飯店！洋基賈登納(Brett Gardner)說：「顯然這很不理想，但我們也遇過這情況，這裡地方很大，我們有很多空間。」

光芒外野手凱麥爾(Kevin Kiermaier)說：「我講了很多次，洋基不喜歡我們，我們也不喜歡他們，而且這不會改變。這將是非常刺激有趣的系列賽。」光芒前一輪也跟對手藍鳥住在同一間飯店。

這家飯店是聯盟與球員工會安排的，兩隊也只好接受。對此賈登納回應：「我也討厭他們，顯然他們今年是最強的球隊。這裡本來很平靜(洋基先入住飯店)，後來他們來了，我昨晚和今早都看見幾個光芒球員，我們都是專業人士，我也不需要躲著誰，只要說聲嗨就可以繼續走了。」

洋基的球員代表是投手布瑞騰(Zack Britton)，他解釋是因為南加州的天氣較穩定才選擇聖地牙哥的球場。至於入住同一家飯店，布瑞騰相信大家不會吵起來的，「也有家屬跟著來的，我們的競爭只限於球場上，就算見面只需要禮貌性點個頭就好了。」

(中時新聞網)