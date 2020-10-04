現在外送當道，不少人都會使用外送平台訂餐，相當方便，但也進而引起不少爭議。有一名外送員表示，日前他送餐至一名女孩的家中，沒想到對方只著「蕾絲」，就前來開門取餐，讓他不知所措，事後，他於平台上卻發現自己遭對方一顆星負評，他相當冤枉的表示「我錯了嗎」？

該名外送員於《UberEATS台灣》發文指出，昨（3）日接了一個外送單，令他印象深刻。他於貼文寫下，「前幾天，送一位女孩子，她穿著蕾絲出來取餐，我不知道要看哪裡，只能一直看著女孩的奶，然後我就被負評了，這個根本不是我的錯阿！是她自己要穿那樣的，不就是給人看？這樣子就給負評合理嗎？」

一名外送員在臉書社團發文表示，自己遭客人留下一顆星的負評，他認為自己並沒有錯，但文章一出，不少人都覺得相當逗趣。（圖／翻攝自UberEAT台灣）

該篇文曝光，引來不少網友嘲諷加按讚，並表示「他穿什麼是他的事情，但你用眼神猥褻他就是你的不對，結論就是你不夠帥」、「負評換奶很值得啊」、「還好全罩墨片的我，眼鏡看哪都沒事」、「人帥小費，人醜負評」。

但也有其他外送員網友透露其他外送經驗表示，「中午送一單穿丁字褲出來拿餐的........」、「我之前遇到上身穿蕾絲，我撇頭低下給她餐點，結果下身竟然沒穿，黑色三角洲全露」，不過，外送員除了應對形形色色的客人之外，也要有很好的應對技巧，才能面對突發狀況。

(中時新聞網)