國民黨主席江啟臣上任之後推動黨務改革，即便成立改革委員會，打算從組織、兩岸路線、財務等方面作出改革，仍受到外界不斷質疑。《ETtoday新聞雲》於2020年9月30日至10月1日進行民調，發現仍有高達52.7％民眾不認為國民黨的改革方向符合人民期待；而下一任黨主席人選中，前國民黨主席朱立倫回鍋支持度最高，其後則是前高雄市長韓國瑜。

根據《ETtoday新聞雲》調查，52.7％民眾不認為國民黨的改革方向符合人民期待（含「不太認同」26.2％以及「完全不認同」26.5％），僅有30.6％民眾認同國民黨的改革方向符合人民期待（含「非常認同」10.7％以及「有點認同」19.9％）。

而明年國民黨黨主席也將進行改選，目前有多位人士都被點名可能投入明年國民黨黨主席的戰局。根據《ETtoday新聞雲》調查，目前民眾最支持擔任國民黨黨主席為朱立倫（26.8％），其次為韓國瑜（15.7％）、江啟臣（6.4％）、周錫瑋（4.8％）、馬英九（4.6％）、洪秀柱（3.2％）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年9月30日至10月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,196份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.83％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年8月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

(中時 )