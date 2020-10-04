國際油價趨緩下跌，中油宣布5日凌晨零時起，汽、柴油價格各調降0.2元；調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.3元。

中油表示，受國際COVID-19 (武漢肺炎)疫情嚴重、美國總統與夫人驚傳確診，引發市場恐慌等因素影響，導致國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價從每桶41.30美元下跌至40.46美元，臺幣兌美元匯率升值0.068元，國內油價依公式計算跌幅為1.81％。

按浮動油價調整原則，汽油每公升原應調降0.2元、柴油不調整，惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調降0.2元，柴油調降之0.2元由中油吸收。

受制新冠肺炎疫情未歇，甚有增溫威脅，市場認為，疫情衝擊石油需求難有改善，推估油價明年中以前恐缺乏表現；預期2021年中以前，油價仍將會膠著在每桶40～45美元上下的狹幅區間震盪。

國際能源署的報告預估，2020年全球石油需求將年減840萬桶／日，至9,170萬桶，創2013年以來的新低。2021年，全球石油需求預估將年增550萬桶／日，至9,720萬桶，但此仍將低於2019年日均1億桶的水平。

美國康菲石油公司（ConocoPhillips）表示，2021年的全球石油需求前景有一些不確定性，而石油產業受到最大衝擊的是頁岩油產業，預期美國頁岩油產量將會從2020年初的820萬桶／日，降至2022年的420萬桶／日。

(工商 )