金馬影帝郭富城最近忙著宣傳電影《麥路人》，不忘趁著中秋連假陪伴家人，他PO出帶著老婆方媛和兩名女兒到公園玩耍的照片，向大家祝賀：「祝大家中秋節快樂，人月兩團圓。」

郭富城一向相當保護私生活，3年前迎娶方媛，才越愛越大方，2日凌晨在微博罕曬全家福，只見他戴著口罩，身穿黑色短袖長褲，和方媛各牽著一名女兒，走在綠油油的草皮上散步，而方媛穿著白色的短衣短裙，露出一雙筆直修長的美腿，纖細的身材完全看不出來生過兩胎；兩名女兒則穿著公主裙，被爸爸媽媽拉著小手，即便是背影照，仍然可以感覺到這一家的幸福和樂，網友看了大讚：「哇啊～居然是一家四口的照片」、「So sweet！中秋節快樂呀！」

郭富城和方媛帶著女兒到公園踏青。（圖／微博@郭富城）

事實上，這已經不是郭富城的女兒首度曝光，8月方媛過33歲生日時，她不只曬出與郭富城的手比愛心閃照，還PO出一家四口的全家福，兩個女兒的正臉幾乎面向鏡頭，網友比對五官後，暫時看不出到底像誰，可能等長大一點才能確認誰的基因比較強。

郭富城8月替方媛慶生時，就公開兩名女兒的長相了。（圖／微博@方媛Moka）

郭富城結婚後父愛大噴發，曾在《麥路人》的香港首映會上表示：「我現在組成家庭，有可愛的寶寶，太太在生活上也給我幫助，我作為一個男人，結婚後對工作多了一份責任感，要給女兒好的教育和成長環境。」也因為疫情關係，多了很多時間陪伴妻女。

(中時新聞網)