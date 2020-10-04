一名網友透露，與女友去吃晚餐時點了20顆水餃，不料因為老闆送餐來時，他的一個反射動作被女友譏笑「真的很難看…別人會以為我們很窮酸」，讓他大感意外。

原PO在《Dcard》發文指出，他點了20顆水餃，老闆送上桌時，他習慣性的點了一下數量對不對，沒想到女友看到後竟說「天啊！你到底在幹嘛？你這樣讓老闆看到很不尊重，讓別人看到以為我們很窮酸，每一顆都要斤斤計較」。

網友PO文指出，上餐時因為點了一下水餃幾顆，被女友譏笑窮酸難看。（圖／截自Dcard）

隨後在騎車回家的路上，女友仍一直唸：「為什麼要做這種窮酸的事情，讓不認識的人看到了真的很難看」，讓原PO不解這有什麼窮酸的？他只是希望付了20顆的錢，當然希望拿到20顆水餃。

貼文曝光後引起網友熱議，有人回應「我也會在心裡默數幾顆欸」、「我是連肉羹麵、豬肝麵都會數有幾塊的人」、「我吃雞塊也會算一下是不是六塊」；有網友認為「是不是數得太誇張了？例如已經唸出聲音」，還有網友反嗆「不會跟她說：我怕老闆多給會少賺」。此外，對於原PO拿著筷子一顆一顆邊指邊數，有網友建議，如果另一半很介意，下次在心裡數就好，確認一下數目，總比吃不完放一邊好。

(中時新聞網)