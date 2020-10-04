台南市安平區觀夕平台在中秋連假期間成為民眾燃放爆竹煙火熱門景點，附近居民不堪連夜遭炮聲轟炸，隔日白天還留下滿地垃圾，檢舉電話打不停，台南市環保局稽查科4日為止，開出6張違反噪音管制法罰單。

台南市觀夕平台4日凌晨仍有民眾聚集燃放煙火妨害安寧。（程炳璋攝）

台南市觀夕平台是每年中秋節「尬炮」熱門景點，今年意外失控導致燒毀1艘漁筏，僅管台南市聯合稽查小組2日開出史上首張煙火罰單，卻遏止不住民眾在中秋連假放煙火興致。

觀夕平台3日晚間仍有民眾聚集施放煙火，持續至凌晨2時許，附近居民早已按耐不住數夜的蜂炮聲妨害安寧，猛打檢舉電話，多數投訴警察局與消防局單位，但入夜10時後，噪音管制屬環保單位開罰。

台南市環保局3天來共接獲7通噪音陳情電話，其中6通即與夜間煙火施放引發噪音有關。台南市環保局開出6張罰單，2日1人，3日5人，台南市環保局專員翁崑沅表示，每張開罰3000元。

觀夕平台連假期間，每晚施放煙火的民眾，直到深夜漁港所人員撤銷路口管制，都還未散去，一度還發生草皮起火零星案件。

居民受不了晚間炮聲隆隆，隔天住家周遭還出現滿地煙火垃圾，台南市環保局出動清潔隊清理逾噸計垃圾。

台南市環保局表示，除了節慶當天，一般日晚間10時至隔日上午7時，若遭檢舉噪音查證屬實，依照噪音管制法第8條，將處3000元至3萬元罰鍰，可按次處罰。另外亂丟垃圾者，可依照廢棄物清理法第27條，處1200元至6000元罰鍰。

翁崑沅表示，稽查人員開罰需有一定條件，需當場搜證民眾製造噪音，有證據才會開罰。

(中時 )