望高寮夜景人氣夯，建設局籲共同維護賞景空間。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

望高寮公園擁有絕美夜景，台中市長盧秀燕上任後，希望帶給市民更優質的賞景環境，因此委由建設局進行優化工程，完工後吸引許多民眾前來賞景，中秋連假期間人潮眾多；台中市政府建設局長陳大田說，感謝辛勤守護望高寮的同仁們，並呼籲遊客發揮公德心珍惜設施，共同維護優質賞景空間。

望高寮位於原台中縣市交界處的大肚山台地上，因其地勢較高，提供登高望遠的好地方。觀光旅遊局指出，這裡可欣賞大肚溪、台中港及彰化平原；到了晚上台中市區五光十色的夜景更是美不勝收，喜歡看日落與夜景的大家，來台中不妨上來一趟望高寮吧！

望高寮保全林仲仁表示，望高寮擁有全台中最棒的夜景，遊客眾多，提醒大家發揮公德心，珍惜公物並隨手將垃圾扔進垃圾桶，讓其他人也能舒適賞景；「也遇過很可愛的民眾」，曾有遊客發現木棧道出現破損，熱心貼小紙條提醒其他遊客，也讓他巡邏時能及時發現、進行處理。

陳大田表示，望高寮公園優化工程針對入口意象格柵大門、現場座椅及整體環境燈光等進行改善，落成啟用後大獲好評、賞景人潮絡繹不絕，但也對賞景設施造成壓力，甚至有人為破壞的跡象；感謝現場巡檢同仁、保全及植栽維護人員的辛勤守護，也請民眾珍惜設施，共同維護環境。

(中時 )