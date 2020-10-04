台美關係近期大有進展，美國駐聯合國大使與我國駐紐約處長見面，允諾推動台灣重返聯合國。《ETtoday新聞雲》於2020年9月30日至10月1日做民調調查，60.4％民眾支持蔡政府此時盡快促成台美恢復邦交，此外，有55.7％民眾支持「美軍駐台協防台灣」。

根據《ETtoday新聞雲》調查，有54.8％民眾認為此時是台美自1979年斷交後，關係最好的時刻（含「非常認同」30.0％以及「有點認同」24.8％），另有33.4％民眾表示不認同（含「不太認同」17.4％以及「完全不認同」16.0％）。

更有60.4％民眾支持蔡政府此時盡快促成台美恢復邦交（含「非常支持」43.3％以及「有點支持」17.1％），另有25.8％民眾表示不支持（含「不太支持」13.1％以及「完全不支持」12.7％）。

近來共機頻頻擾台，台海危機四伏，若此時兩岸間爆發軍事衝突，54.0％民眾認為認為美國會協防台灣（含「一定會」21.3％以及「可能會」32.7％），另有35.0％民眾不認為美國會協防台灣（含「可能不會」18.8％以及「一定不會」16.2％）。

根據《ETtoday新聞雲》調查，有55.7％民眾支持「美軍駐台協防台灣」（含「非常支持」32.4％以及「有點支持」23.3％），另有30.7％民眾表示不支持（含「不太支持」13.9％以及「完全不支持」16.8％）。

但對於是否支持政府花費鉅資向美國購買武器，支持民眾的比例約為42.1％（含「非常支持」21.9％以及「有點支持」20.2％），不支持的比較多，大約51.5％反對政府耗費鉅資買武器（含「不太支持」24.6％以及「完全不支持」26.9％）。

即便許多民眾認為台美關係到史上最好，但對於美國是不是會積極協助台灣回到聯合國。有45.4％民眾認為美國此時會積極協助台灣重返聯合國（含「非常認同」19.9％以及「有點認同」25.5％），另有48.8％民眾表示不認同（含「不太認同」29.6％以及「完全不認同」19.2％），顯示民眾對美國幫助台灣回聯合國信心不足。

(中時 )