台灣基進嘉義黨部接獲民眾反應，稱河濱運動公園生態池內荷花大面積的集體枯萎，有礙市容觀瞻。台灣基進嘉義黨部痛批嘉市府沒盡到維護公園責任，並表示有詢問過植醫專家，專家研判，恐因生態池內雜草過多導致荷花營養不足。該文引來網友痛批，臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」也諷刺表示「荷花是營養不足還是台灣價值不足？」台灣基進嘉義黨部稍早也針對此事提出兩點回應。

台灣基進嘉義黨部昨發文指出，接獲民眾反應，河濱運動公園生態池內的荷花，大面積的集體枯萎，有礙市容的觀瞻，經過的民眾表示看起來十分噁心。該粉專痛批嘉義市政府沒有盡到維護公園的責任，並認為黃敏惠上任後，嘉義市一直在蓋新公園，卻不去維護舊有的公園，這樣根本就是本末倒置，這樣重「量」不重「質」的公園，一定不是嘉義市民所樂見的。該粉專也在貼文底下解釋，詢問過植醫專家，專家研判這不是病蟲害，可能是因為生態池內雜草過多導致荷花營養不足。

對此，臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」痛批，雖不是植物醫學專家，但會GOOGLE，蓮(荷)花開花季節為夏天，秋天則進入採收蓮藕的時期。該粉專也痛批台灣基進黨，荷花是營養不足還是台灣價值不足？

網友也回應表示「連這最基本的常識也不懂！政治那麼複雜要如何混？」、「好好奇植醫專家是誰」、「一定是荷花不夠綠」、「這個植醫專家都不專家啦，還是根本沒專家」、「不讀書也要有常識啊」、「他們希望它可以一年四季」、「連秋天荷花會謝都不知道，你的植醫專家學位證書用雞腿換的？」、「這些荷花沒有台灣價值啦」。

台灣基進嘉義黨部稍早再度發文，針對此事作出聲明回應。一、經查，荷花在本季呈現枯黃樣態屬自然現象，本黨部未善盡監督品質，貿然發文抨擊，實屬不妥，不過發文初心乃是希望市府能善盡維護公園之事宜，在此致歉。二、基於監督市政、持續深耕嘉義的初心，我們也將持續的向各界請益，並精進監督品質，未來也有勞各界不吝賜教。

(中時新聞網)