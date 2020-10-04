白冷圳為新社重要的水源命脈，帶來豐沛灌溉水源，使新社有水果之鄉、香菇之鄉美名。先民早年定期集結壯丁舉辦清浚工作，白冷圳水流域社區總體營造促進會延續「做公工」的社區營造精神，4日號召300多位熱心農友響應清圳，以維持水圳潔淨及灌溉水路暢通。

第21屆白冷圳文化節系列活動4日舉行，300多位熱心農友及社區居民熱情響應，一早攜帶工具到白冷圳各圳溝「做公工」。白冷圳的代管單位農田水利署台中管理處、新社區長林淑惠也到場探視，並分送清圳物資及茶水點心慰勞，透過這樣的活動，讓當地居民飲水思源。

新社區長林淑惠等到場探視，並分送清圳物資及茶水點心慰勞。（白冷圳水流域社區總體營造促進會提供／王文吉台中傳真）

300多位熱心農友響應「做公工」，沿白冷圳水路清除淤泥、雜物等。（白冷圳水流域社區總體營造促進會提供／王文吉台中傳真）

白冷圳水流域社區總體營造促進會理事長徐炳乾表示，早年先民為了飲水及灌溉田地，各村庄都會集結壯丁開鑿水路，並定期清浚。隨著時代變遷及產業轉變，加上自來水的便利及政府每年投入水利工程維護，清浚活動逐漸被淡漠，人們對水圳的感恩之心也大不如前。

徐炳乾說，直到921大地震，造成白冷圳圳體受損無法通水，新社居民方知白冷圳對新社的重要性。白冷圳是在1932年10月14日通水，白冷圳重建後，地方居民將10月訂為白冷圳文化節，並舉辦系列活動及感恩晚會，為白冷圳慶生，創下台灣唯一為水圳過生日的先例。

徐炳乾表示，後疫情時代為刺激觀光，將邀請日本交流協會文化部長村嶋郁子參加白冷圳文化祭並夜宿大南種苗場，9日安排走訪白冷圳巡禮，體驗日據時期日籍工程師的偉大設計。

(中時 )