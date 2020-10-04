立法院修憲委員會即將成立，修憲案中以18歲公民權提案最多，各黨皆提版本。然若依國民黨在今年6月所做民調推估，一旦通過，2024年政黨票，民進黨將因此大勝國民黨10萬票。綠委莊瑞雄表示，早在第8屆立委時，民進黨已做此主張，無關選舉考量。藍委林為洲說，即便如此，還是支持。

修憲委員會名單將在下周2送出，立法院長游錫堃日前表示，修憲案通過得經公民複決，若採「公投綁大選」方式，最快將在2022年縣市長選舉同時舉行，依照相關程序，立院最晚要在2022年3月3讀通過才來得及。也就是說公民權下修至18歲制度最快將適用於2024大選。

有關公民權下修至18歲修憲案，目前國民黨版為投票年齡18歲、被投票年齡20歲。民進黨版為含修憲、《選罷法》等並進，時力則提出《憲法》第130條修正案，優先處理公民權下修至18歲。民眾黨則主張1憲2法，修改《憲法》中的選舉權年齡限制及《總統選罷法》、《公職人員選罷法》。

根據內政部統計資料，2024年達18、19歲人口預估有42萬6740人。一旦公民權下修18歲通過，屆時將成為2024大選首投族。

若按照國民黨智庫「國家政策研究基金會」在6月所做20至29歲民眾對各政黨支持度民調，以及2020年政黨票投票率估算，2024年各政黨在18至19歲的得票數將是民進黨11萬8838票、時力3萬3542票、民眾黨2萬4598票、國民黨2萬125票。

林為洲表示，公民權下修至18歲是世界潮流，國民黨內對此案已有絕對的共識，接下來會去說服少數仍有疑慮的黨內同志，但這是黨團的意志，不會改變。

林為洲說，雖然國民黨目前在青年支持度上還要努力，但不會為了選票考量，而放棄這樣的進步價值。支持度是隨時在變化的，比方說近來的美豬議題，相信已重創民進黨的青年支持度，年輕人自有判斷力，只要做好監督工作，相信慢慢地國民黨青年支持度會回升。

(中時 )