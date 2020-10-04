火勢撲滅後，消防局確認起火點為「來去秘密就是秘密」的儲藏室。（消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

儲藏室為業者放置自己的收藏品與古董，業者在粉專表示近期可能暫時歇業。（羅亦晽攝）

花蓮壽豐鄉知名打卡景點「來去秘密就是秘密」昨日晚間傳出火警，消防人員趕往現場灌救，所幸火勢很快被撲滅，無人受困傷亡，但仍有一隻小貓受傷；經調查，火源疑來自倉庫儲藏室，財物損失約5萬元，業者在粉專表示近期可能暫時歇業。

消防局壽豐分隊小隊長陳果夫表示，昨晚9時許接獲民眾報案，指出在中華路一段附近看到火煙，出動壽豐、鳳林、吉安及仁里等4車組前往現場，發現一棟儲藏室正在燃燒，因和一旁的主體建築有段距離，故佈水線將其隔開。

陳果夫指出，火勢10分鐘後撲滅，事後確認該儲藏室為「來去秘密就是秘密」所屬，燃燒面積約10平方公尺，財物損失粗估5萬元，現場無人傷亡 ，但有一隻小貓受傷，業者事後將受傷的小貓送往獸醫院治療，生命跡象穩定。

據了解，此儲藏室主要為業者放置自己的收藏品與古董，如今遭火舌，業者隨即也在粉絲專頁宣佈暫停歇業，對於何時將再度開放僅表示，待警消人員鑑定完起火原因、現場清理乾淨後，才會重新開放。

(中時 )