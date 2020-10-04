台中市水利局辦理「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」，施工期間要求監造單位及施工廠商落實各項風險評估管控、加強檢查機制，嚴格遵守職安規定，更定期派員辦理職業安全衛生督導，榮獲勞動部職業安全衛生署第14屆優良工程金安獎殊榮，更是中部地區地方政府唯一獲獎水利工程。

惠來溪現地處理工程包含汙水截流、水質淨化及河岸景觀營造，核心礫間設施位於朝馬運動中心旁停車場下方，完成後場址上方回復停車等多目標使用功能，每日可淨化上游1.5萬噸生活污水，使水質降至輕度污染。但工區腹地不大又緊臨足球場，開工後即另新設臨時停車場，並設置完善的施工圍籬、警示及動線導引標誌等，落實工區及足球場安全區隔。

「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」施作礫間處理設備機房。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」礫間槽體以系統模板取代傳統模板，大幅提升模板支撐結構穩定性。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

水利局說明，工程硬體部分，礫間槽體以系統模板取代傳統模板，大幅提升模板支撐結構穩定性，人行景觀橋考量墩座施作期間人員鄰水作業風險變更為不落墩鋼構橋，另建置等比例實地沙盤模型，以3D圖說模擬實際執行危險動態，加上施工廠商自主添購進出工地指紋管制系統等職安衛設備，並取得中市勞動檢查處職安卡認證。

朝馬園區人行景觀橋模擬圖。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

水利局長范世億表示，該工程施工期間要求監造單位及施工廠商落實各項風險評估管控、加強檢查機制，嚴格遵守職安規定之外，更定期派員辦理職業安全衛生督導，確保勞工及人員作業安全。此次獲得勞動部職安署「金安獎」肯定，除了持續要求公共工程施工品質，未來將更加提升工程職業安全，打造「安全、健康、零職災」施工環境。

(中時 )