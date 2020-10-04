10月4日是世界動物日，新北市長侯友宜今天上午特地到石碇區小格頭野鳥中途之家，參加「世界動物日 新北讓愛飛起來」野放活動，並親手野放了兩隻大冠鷲。侯友宜說，這是他人生頭一遭抱到雄壯威偉的大冠鷲，是難得的經驗，畢生難忘。

活動邀請邀請北區野鳥協會、林務局羅東林區管理處及豐珠中學師生參與，分享新北市近年野生動物保育的成果，現場由侯友宜親手野放兩隻受傷復原的大冠鷲，兩隻大冠鷲振翅高飛，遨翔天際，不久即消失在青翠的山巒間。

侯友宜親手野放兩隻受傷復原的大冠鷲。（王揚傑攝）

侯友宜親手野放兩隻受傷復原的大冠鷲。（王揚傑攝）

侯友宜表示，能夠野放大冠鷲非常興奮又開心，是他人生頭一遭抱到雄壯威偉的大冠鷲，看牠從受傷到成長、茁壯再出發，找一個最適合牠生活的友善環境來野放，牠的生命重新再起，非常開心有這個機會為牠服務來野放，這是難得的經驗，畢生難忘。

動保處表示，2004年成立石碇小格頭野鳥中途之家，目前共收容15隻野生動物，包含大冠鷲12隻、鳳頭蒼鷹2隻、黑翅鳶1隻，為各縣市政府最早成立之野鳥中途救傷中心，設有救傷籠9間，為因應野生動物救援後野放訓練需求，逐漸轉型成野生動物野放訓練場所，透過專業人員漸進式訓練及收容照顧，幫助野生動物逐漸適應野外環境，回歸大自然。動保處每年救援6000多隻野生動物，已累積救傷野生動物上萬隻以上。

(中時 )