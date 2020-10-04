移民署台北市服務站為了拉近新住民與台灣文化，上月22日邀請越南、柬埔寨、緬甸首次入境，在台過中秋節的新住民約30人，舉辦「中秋大小事、快問快答」活動，並提供有椰子口味的越南月餅給參與活動的新住民享用，一解思鄉的情緒。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民輔導人員透過快問快答活動，並準備台灣與越南傳統月餅給異國新婚夫妻品嚐，使新住民能了解台灣與各國中秋節習俗的差異。

移民署台北市服務站舉辦家庭教育暨多元文化宣導課程，並分享越南月餅給越南及美國、泰國、菲律賓等新住民品嚐。（移民署提供／李文正台北傳真）

來自越南的新住民胡金玉嫦來台25年，她說剛來的時候，覺得台灣人很愛拜拜，婆婆要求他上市場購買很多物品，還要用6樣菜來祭拜祖先，她感覺大費周章，後來家人告訴她，祭拜是為了保佑家人身體健康，她才慢慢接受台灣文化。

胡金玉嫦則說，越南月餅比較像廣式月餅，有椰子口味，外型則是圓形，寓意圓圓滿滿，相較於台式月餅，台式的口味則是琳瑯滿目，有蛋黃酥、綠豆椪等多種口味。胡金玉嫦回憶剛來台灣過節，受到很多人幫助，現在回饋給其他的新住民，分享越南月餅給大家，並希望有更多的台灣人喜歡越南美食。

(中時 )