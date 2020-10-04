退輔會主委馮世寬明天將至立法院國防外交委員會進行業務報告。馮在業務報告中指出，為深化與美國退伍軍人組織交流，凝聚海外榮僑國家向心，爰爭取派員駐美。駐美人員職責為深化與美國退伍軍人組織聯繫、強化交流機制、輔導榮光會參與僑居地退伍軍人活動等。

馮世寬表示，今年因 COVID-19 肆虐全球，各項海外參訪活動雖暫不辦理，然為持續穩固與美國及友我國家退協組織情誼，並關懷海外榮僑，本會仍透過即時傳訊軟體及電子書信賡續交流，宣達政府退輔照護措施，交流國際退輔事務。

馮世寬指出，為深化與美國退伍軍人組織交流，凝聚海外榮僑國家向心，爰爭取派員駐美。駐美人員職責為深化與美國退伍軍人組織聯繫、強化交流機制、輔導榮光會參與僑居地退伍軍人活動等。

馮世寬表示，退輔會將透過民間組織推動國民外交，退輔會將依照組織法修正案通過後，遴選適任公務人員駐美。

(中時 )