現代不少人會透過戴牙套來進行矯正，如此一來牙齒變得整齊且漂亮，而也有許多年輕女孩也傳出「佩戴牙套」產生酸痛，因此減少進食而瘦下來。日前，有一名女孩於臉書社團PO文問道「戴牙套真的會變瘦嗎？」此話題引發不少過來人分享。

原PO於《爆廢公社》發文表示，自己於本月1日才開始戴牙套，現在牛排等可能會卡牙的食物，仍來者不拒，照吃不誤，甚至吃的量還比以前多更多，但她猜測也許是因為吃很小口的緣故，所以相當容易餓，文末還帶著一個哭笑不得的表情符號，她道「會不會因此愈戴愈胖？」

她在臉書社團詢問戴牙套是否會達瘦身效果，不少過來人透露她真相，甚至還有人告訴她「胖了10公斤」。（圖／翻攝自爆廢公社）

許多過來人經驗曝「會瘦啊！荷包的部分」、「臉因為矯正會變瘦，其他沒有」、「不會瘦的，只有受苦的過程......生命力旺盛還是會努力吞食物」、「會補償心態吃更多」，更有人曝「我戴牙套胖了10公斤」。

而戴牙套究竟會不會達到瘦身的效果，據《華人健康網》報導，台灣肥胖防治衛教學會理事長、減重專科劉伯恩醫師表示，牙齒排列不整齊，必要時，就得做矯正，但其目的是在矯正牙齒排列不整齊，而非減重，若硬是要利用矯正來減重，那就有點本末倒置了。

(中時新聞網)