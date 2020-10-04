槌球運動發源於法國，因對體質強弱要求不高、不用發猛力，又能讓參與者得到全身鍛練，成為長者熱門運動選擇。嘉義縣老人人口比例高居本島第一，首次舉辦全國槌球邀請賽，今年嘉義縣地主隊派出24支球隊，與來自14個縣市的82支隊伍切磋學習，以球會友，場面熱鬧強強滾。

109年嘉義縣「縣長盃暨全國槌球邀請賽」4日開打，來自全國106支隊伍、600多位選手齊聚吳鳳科技大學運動場，縣長翁章梁一早到現場為選手加油打氣，接著翁章梁主持開球，一桿進門，象徵成功抵嘉。

來自全國106支隊伍、600多位選手齊聚吳鳳科技大學運動場。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

109年嘉義縣「縣長盃暨全國槌球邀請賽」4日開打。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

翁章梁表示，槌球運動是一項適合身障朋友和銀髮族的運動，也老少咸宜，從小學生到90歲的長輩都能打，嘉義縣今年有大南、東榮國小槌球隊參賽，象徵老幼共樂。

嘉義縣槌球協會理事長楊嘉恩鼓勵鄉親響應全民槌球運動，並指出，各鄉鎮市或社區有適合設立球場的土地，縣府都積極協助廣設球場，就是要打造社區健康、優質的休閒運動環境，讓長輩能就近運動。

縣長翁章梁（右四）表示，槌球運動老少咸宜，從小學生到90歲的長輩都能打。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

翁章梁說，就任後他大力推動槌球運動，目前18個鄉鎮市已成立30支球隊，還有5支球隊籌組中，縣府將補助後續的場地設施和費用，希望將這項運動風氣推展到每一個村里，營造更多樂活的空間。

(中時 )