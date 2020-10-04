針對台灣電力公司提交申請興建燃氣機組及液化天然氣設備報告書，台中市政府都市發展局表示，依據市府訂定「臺中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，台電的報告書缺乏部分內容，已發文請台電進行補正，待相關內容補正後，將再提請都市設計審議港埠專案小組委員會進行審查。

都發局指出，為維護台中市海岸景觀，市府去年訂定「台中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，並成立港埠專案小組針對重大設施進行都審專案審議，目前已核定世紀樺欣風能、天力離岸風電及西門子歌美颯離岸風力再生能源等相關能源發電案件。

都發局表示，台灣電力公司台中電廠新建燃氣機組及液化天然氣設備工程案，因報告書內容尚缺新建主發電設施設置前後污染相關數據、環境保護配套措施、全區整體規劃細分說明及建築物各層平面圖等內容，都發局已於9月21日函請台電補正後再行續審。

台電發言人張廷抒說，有關興建發電設施設置前後汙染相關的數據，已在環評報告書內有詳盡說明；針對市政府要求補正相關資料，在可行範圍內台電都會提供，以便早日設置燃氣機組。

(中時 )