高雄市前市長韓國瑜一舉一動備受關注，今（4）日他受邀出席雲林古坑慈靈宮動土典禮，一出現就引起現場騷動，民眾連忙拿起手機、相機拍照，為的就是要捕捉韓國瑜的身影，而此消息也被分享至臉書社團，引發網友瘋狂轉傳。

韓國瑜與雲林縣長張麗善等人，一同出席慈靈宮動土典禮，一行人先到廟內參拜，韓國瑜不時抬頭往上看，過程中數度朝向前方揮手，疑似在指揮示意。參拜後，韓國瑜與現場人員握手寒暄，並到廟前空地為祥獅開光點眼，接著被帶往貴賓室休息。

韓國瑜出席雲林古坑慈靈宮動土典禮，為祥獅開光點眼。（圖／摘自韓黑父母不崩潰／慈靈宮直播畫面）

韓國瑜（右2）出席雲林古坑慈靈宮動土典禮，為祥獅開光點眼。（圖／摘自韓黑父母不崩潰／慈靈宮直播畫面）

透過直播畫面，可以看到韓國瑜比起過去選舉時，不僅變胖也變白了，氣色看起來相當好。

臉書社團「韓黑父母不崩潰」也分享此消息，寫道「中秋連假的最後一天，猜猜韓市長去哪裡？台上主持人一直喊我們最想念的韓國瑜」。

網友反應相當熱烈，才短短2個多小時，PO文已被分享2百多次。網友表示，「韓總好，很開心看到您！」「更加想念了」「看見市長就是開心，心裡有股暖流很溫馨」「永遠的高雄市長 韓國瑜市長的出現就是亮麗」。

此外，韓國瑜戴著墨鏡造型，也被稱讚是「韓迪索」，網友直呼「韓總怎麼那麼帥」「帥多了」，另外有不少人詢問哪裡可以看到影片。

(中時新聞網)