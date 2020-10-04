搜救人員10月2日以空拍機發現死亡稜線南側斷崖下方200公尺山壁發現可疑物體。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

新北市57歲王姓男子9月15日獨自攀登中央尖山，卻在9月19日失聯，由於失聯地點位處台中、花蓮交界，台中市台中市消防局獲報後動員搜索，10月2日經熱心山友透過空拍機，在中央尖山往西峰的死亡稜線下方、海拔約3500公尺的崩壁，發現疑似王男的遺體，3日確定就是失聯的王男，唯因現場地勢不直升機吊掛，目前消防救難人員仍在設法將王男遺體搬運至合適區域，再請空勤隊支援。

王男9月15日獨自從思源埡口前往北一段、北二段進行攀爬，原計畫9月21日從閂山登山口至清泉橋下山後，再由清泉橋搭便車至820林道登山口攀爬畢祿山及羊頭山；唯王男19日在中央尖山最後一次與家人聯繫後失聯，家屬在24日貼臉書尋人，並向消防署尋求協助，台中市消防局勤務中心獲報，立即派遣梨山分隊，由小隊長黃暉銘率領3名隊員執行搜救。

空勤總隊搭載特搜人員抵達事發現場上空，礙於現場坡度太斜無法作業，隨即返航，三日搜救人員將設法垂降將大體搬運到適合吊掛區域，再申請空勤隊支援。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

搜救人員10月2日以空拍機發現死亡稜線南側斷崖下方200公尺山壁發現可疑物體。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

10月2日搜救人員利用空拍機，在海拔3500公尺、中央尖山死亡稜線南側斷崖下方200公尺山壁發現可疑物體，搜救人員冒險挺進，3日確認是王男遺體後，立即申請直升機支援吊掛。

由於王男陳屍地點地形相當險惡，空勤總隊3日搭載特搜人員抵達事發現場，發現現場坡度太斜無法作業，隨即返航，目前搜救人員將設法垂降將王男遺體搬運到適合吊掛區域，再申請空勤隊支援。

(中時 )